Domani la presentazione, in remoto, dell’associazione “i fiori di lilla”

​Potrà sembrare strano, o quanto meno sicuramente originale, ma in un difficile momento come questo che tutto il mondo sta attraversando, e con le pesanti ma necessarie restrizioni che ci vengono imposte, per la nostra Associazione è più difficile del solito stare vicino alla comunità ed operare concretamente per questa, anche se continuiamo a farlo con interventi mirati e rimanendo attenti alle differenti necessità locali.

​Da questa circostanza, da questo momento così complesso, e dall’amicizia che ci lega ai GTO Band da quando siamo nati nel lontano 2015, è nata quest’idea: una Colonna Sonora!

Per ricordare a tutti del nostro costante impegno nel sociale, e rimanere in contatto con la nostra affezionata comunità di appartenenza;

per rammentare lo spirito operativo ed autentico che contraddistingue il nostro gruppo di volontari, giovani e meno giovani, ma insieme sempre al servizio delle famiglie del territorio e dei loro bisogni, segnalati anche dai Servizi Sociali del Comune di Città di Castello;

per dire che la nostra azione continua, ma tacita e silenziosa, anche senza eventi, manifestazioni e cene di beneficenza;

per ringraziare i tanti che ci seguono, i tanti che ci cercano, e i tanti che ci ringraziano… perché il sorriso di una famiglia, di un anziano o di un bambino, vale per noi ogni sforzo e tempo impiegato;

per lanciare il messaggio che nel mondo del sociale e del volontariato si può conciliare anche creatività artistica e culturale, di cui i GTO Band sono piena espressione, con la loro straordinaria energia e simpatia.

​Ecco, per tutto questo, e tanto altro ancora, il Presidente Luca Secondi e tutti i Soci dell’Associazione vogliono “lanciare” alla comunità e alle reti radiofoniche locali – che si ringraziano anticipatamente per la messa in trasmissione – la loro colonna sonora “I Fiori di Lillà”, per festeggiare i loro primi 5 anni di attività, e perché in un momento in cui si è meno visibili, ci si possa almeno raccontare a ritmo di musica.

​Tutti i Soci, con stima e grande amicizia, vogliono ringraziare i GTO Band, nati nel 1993 ed oramai noti a tutta la comunità locale ed oltre per l’energia dei loro pezzi ed il clima festoso che ne contraddistingue l’opera musicale. Proprio con queste caratteristiche, il loro pezzo sa descrivere e raccontare con affettuosa simpatia lo spirito della nostra Associazione con una melodia country che già di per sé è un invito all’ascolto.

E allora, in attesa dei nostri nuovi eventi, intanto….. ASCOLTATECI!!

Nota Ufficiale GTO Band.

“Attivi da quasi trent’anni, i GTO Band hanno condiviso il palco con i più importanti artisti italiani indipendenti. La loro miscela di folk e di rock li ha portati da inanellare una serie innumerevole di concerti in Italia e in Europa, a vincere un’edizione di Arezzo Wave e alla pubblicazione di ben sei album.

La collaborazione con l’Associazione I Fiori di Lillà comincia qualche anno fa, con un concerto di beneficenza a favore delle famiglie indigenti. In quella occasione nacque l’idea di scrivere un inno dedicato a loro.

Ed allora ecco I FIORI DI LILLÀ, una canzone che parla di tolleranza, solidarietà ed ascolto.

I nostri valori condivisi.”

Stefano Bucci – voce

Romano Novelli – chitarra, mandola, armonica, cori

Luigi Bastianoni – chitarra, fisarmonica, cori

Giampiero Passer – basso

Alessandro Bucci – batteria.

