Coronavirus a Sansepolcro: Cornioli “oggi 17 nuovi casi, serve buonsenso e responsabilità per contenere la pandemia”

“Oggi i dati forniti dalla Asl sui nuovi positivi sono in netta salita. Si contano 17 nuovi casi a Sansepolcro nelle ultime 24 ore.

Questi sono i dettagli:Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

Donna di 62 anni isolamento domiciliare

Uomo di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 69 anni isolamento domiciliare

Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

Uomo di 26 anni isolamento domiciliare

Donna di 43 anni isolamento domiciliare

Donna di 45 anni isolamento domiciliare

Donna di 46 anni isolamento domiciliare

Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 63 anni isolamento domiciliare

Donna di 67 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 40 anni Ricovero Extra-Usl

Donna di 72 anni, ricovero in ospedale

L’evoluzione della situazione Covid è sotto gli occhi di tutti. L’unica raccomandazione che si può e si deve fare in questo momento è: restiamo in casa. Questo weekend evitiamo contatti, relazioni sociali e amicali, incontri e tutto ciò che rappresenta “vita sociale”. Se non seguiamo queste poche ma importanti regole, ne vedremo le conseguenze tra 10 giorni. L’appello è quindi sempre lo stesso e vale per tutti, nessuno escluso.

Mi raccomando al buon senso di tutta la comunità”.

