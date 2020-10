Andrea Lignani Marchesani (Fd’I) ” Quasi 205000 euro sul conto del Comune per l’emergenza COVID in arrivo, serve coinvolgimento del Consiglio comunale per il loro utilizzo”

“La conferenza Stato-Città ha stanziato 400 milioni di euro per l’emergenza Covid nell’ultima riunione del 15 ottobre. A Città di Castello sono stati assegnati 204680 euro di cui 121.101 per maggior spesa sociale e 83.579 per maggiori spese per servizi connessi al trasporto scolastico. Si tratta però di fondi non vincolati che il Comune può usare anche diversamente nell’ambito dell’emergenza. E’ evidente che un lock down non più escluso rivedrebbe le esigenze del trasporto scolastico così come una situazione in costante evoluzione potrebbe mutare esigenze in corsa. Necessario quindi un oculato e condiviso utilizzo di queste risorse che potrebbero contribuire al ristoro di categorie ed associazioni che ad oggi si trovano, visti i ben pochi sgravi concessi dal Comune, alle prese con utenze e spese nonostante le nuove chiusure. La nostra Comunità si trova di fronte ad una nuova e ancor più drammatica emergenza e la condivisione delle scelte èfondamentale. All’ uopo è stata presentata in data odierna l’interrogazione qui sotto riportata”.

