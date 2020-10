Nati e allevati a villa Zampini i Levrieri campioni del mondo

I più bei cani Azawakh del mondo (levrieri detti anche Principi del deserto ,razza rarissima) sono nati e cresciuti nell’allevamento Azamour a Villa Zampini di proprietà della tifernate Francesca Zampini che si avvale di Patrizio Palliani quale handler esclusivo,espertissimo collaboratore e grande amico:insieme li allevano seguendo i principi originari di selezione dei Tuareg definiti da oltre tremila anni di storia nel Sahara. A tutt’oggi l’allevamento Azamour e’ considerato dagli esperti del settore come il punto di riferimento mondiale della razza. In pochissimi anni questi esemplari hanno collezionato titoli in tutta Europa. Dal 2006 ad oggi gli Azawakhs di Francesca per 10 anni consecutivi hanno sempre ottenuto il migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo. In totale sono 15 diversi soggetti che in 14 anni di allevamento possono fregiarsi del titolo di campione del mondo di bellezza. In più nazioni i soggetti altotiberini sono stati scelti per la copertina di importanti riviste del settore cosiccome il VDH, l’ente cinofilo tedesco ha tuttora tra le immagini di copertina del suo web-site un gruppo di questi levrieri.

L’ amatissimo AmirAsis e’ lo stallone nella razza che ha riprodotto il maggior numero di campioni mondiali tra figli diretti e nipoti. Anzi negli ultimi 12 anni tutti gli Azawakhs vincitori di migliore razza alle esposizioni mondiali sono stati suoi figli o nipoti. Contemporaneamente hanno vinto anche molti titoli di Campionato Europeo. In Germania , a Donaueschingen il più’ famoso e grande raduno di tutte le razze levriere gli Azawakh tifernati anno dopo anno si sono distinti sempre come miglior soggetto della razza. Per quattro volte hanno sbaragliato i ben oltre duemila partecipanti vincendo Best in Show e Super Best in Show.( migliori soggetti in assoluto di tutte le razze). Tra i primati dell’ allevamento di Cerbara il primo Azawakh ad aver vinto Crufts,nel Regno Unito, la più antica e prestigiosa mostra canina al mondo, con il plurititolato Azamour. Khemosabi. In questo 2020 gli Azawakhs sono stati ammessi per la prima volta a partecipare alle mostre canine in USA.

La campionessa Americana Azamour Anbar e’ stata il primo Azawakh a vincere Westminster a New York, la più importante esposizione USA e per quest’anno numero 1 in America per la razza. Nati qua anche il primo Azawakh Campione cinese e coreano Azamour Marvan. In Russia Azamour Khemosabi, nato ed allevato a Cerbara poi divenuto di proprietà di un noto uomo politico russo, e’ stato il primo Azawakh a vincere il Best in Show ad Eurasia, la più importante mostra di tutto l’Est con circa ottomila partecipanti. In Scandinavia Azamour Wahid con tutti i titoli che ha collezionato e’ diventato l’Azawakh più titolato nella storia della razza. “Nel mio destino era scritto che io incontrassi delle fantastiche creature e che mi innamorassi perdutamente della loro bellezza ed eleganza uniche e del loro carattere altrettanto speciale”-afferma Francesca Zampini-”un amore folgorante che risale a 22 anni fa quando ad una mostra canina vidi per la prima volta un azawakh (dall’inizio degli anni 70 che gli azawakh fecero la loro comparsa in Europa).

Dopo anni di attesa nel 2002 riuscii ad importare dalla Svizzera, da uno dei più prestigiosi allevamenti allora esistenti, la mia prima Azawakh la bellissima Patifah che ebbe la sua prima ed unica cucciolata nel 2006 accoppiata a un maschio di eccezionali qualità e pedigree che viveva in Repubblica Ceca;dei sei cuccioli mi tenni AmirAsis ed AshakiAenbel, dominatori nelle esposizioni canine per tutta la loro carriera collezionando ben 14 Campionati in diverse Nazioni Europee. Nel frattempo ho importato un’altra bellissima femmina dallo stesso allevamento: Shani Kel Dahoussahaq destinata a diventare un mito nel mondo dei levrieri, vincitrice del Trofeo Cajelli, il premio annuale più ambito e più prestigioso per ogni allevatore. In seguito Shani rappresentò l’Italia a Long Beach all’Eukanuba World Winner, evento di fama mondiale, primo Azawakh e tuttora unico invitato a questa manifestazione. Da quel momento gli Americani cominciarono ad avere un grosso interesse per questa razza tanto rara quanto sconosciuta.” “Il carattere e’ uno dei punti di unicita’ della razza-prosegue Francesca- affettuosissimi, ottimi guardiani, amano profondamente tutti quelli del nucleo familiare, ma sono sempre estremamente riservati con gli estranei da cui non amano farsi toccare. Non sono adatti a tutti ma solo a chi riesce ad entrare in profonda empatia con loro. Per i Tuareg nel loro massimo splendore possedere un Azawakh era un segno di grande nobilta’, non venivano mai venduti ma potevano solo essere regalati in segno di grande amicizia e stima.”

Appena appresa la notizia il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, nel rivolgere le più sentite congratulazioni alla titolare del prestigioso allevamento e ai diretti collaboratori le più sentite congratulazioni ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento di assoluto rilievo internazionale che proietta l”immagine della città in tutte le sue componenti, eccellenze comprese, in ambito mondiale. Un traguardo – ha detto il sindaco Bacchetta – che premia la professionalità, dedizione e passione per gli animali e l’allevamento di qualità della dottoressa Zampini e di tutto il suo staff”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati