Consegnata alla città la nuova serra comunale. Il sindaco Carizia: “E’ un messaggio di speranza nella tempesta che stiamo vivendo”

Con una sobria cerimonia all’aperto, vista la situazione sanitaria in corso, che si è svolta nella mattinata di giovedì 29 ottobre è stata consegnata alla città la nuova serra comunale inserita all’interno del progetto di riqualificazione della ex draga del fiume Tevere.

All’evento hanno preso parte il sindaco Luca Carizia, la vicesindaco Annalisa Mierla, gli assessori Sara Pierucci e Pier Giacomo Tosti, i consiglieri comunali Vittorio Galmacci ed Ettore Spatoloni, il direttore del Gal Alta Umbria, Matteo Montanari, i responsabili dell’ufficio tecnico comunale, i progettisti, i rappresentati delle ditte che hanno eseguito i lavori e delle associazioni di volontariato del territorio.

Nel suo complesso il progetto ha riguardato la sistemazione urbanistica dell’area della ex draga, la realizzazione della nuova struttura adibita a serra da destinare ad attività sociali e altri interventi di arredo urbano, con nuovi giochi e nuova sistemazione del verde. Gli interventi sono stati finanziati dal Gal Alta Umbria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per un importo di 190mila euro.

Nel dettaglio i lavori hanno riguardato la realizzazione di una struttura destinata a serra e rimessa per attrezzi di circa 85 metri quadrati e una sala polivalente di 60 mq per le attività diurne.

Sono stati realizzati 800 mq di terreno da destinare a orti e una nuova area giochi di 130 mq. I nuovi alberi piantati sono 18 e sono state messe a dimora circa 250 piante ornamentali.

L’area può contare su nuovi percorsi pavimentati per l’accesso al parco e al fiume Tevere per una lunghezza complessiva di circa 250 metri, illuminati nelle ore serali da luci led.

La zona destinata alla nuova serra comunale è stata delimitata da una recinzione costituita da 34 fioriere e cancelli metallici ornati con motivi artistici.

Per quanto riguarda la sicurezza della zona è stato installato un impianto di videosorveglianza dell’area del parco e delle strutture destinate alla serra.

Infine sono stati realizzati 15 nuovi parcheggi a beneficio del parco.

“Quello che abbiamo voluto dare oggi è un messaggio di speranza che dia fiducia in un momento di emergenza, in questa vera e propria tempesta che stiamo vivendo – ha detto il sindaco Luca Carizia che nel suo intervento ha voluto ringraziare il Gal Alta Umbria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, gli uffici comunali competenti, i progettisti e le ditte esecutrici – Con questi lavori Umbertide e la zona del fiume Tevere diventano ancora più belli e inclusivi, con la riconsegna ai suoi protagonisti di una struttura essenziale per l’inclusione sociale come la nuova serra comunale. Ci daremo appuntamento quando la situazione sanitaria sarà risolta, con la voglia e la possibilità di celebrare nella maniera più bella questo importante traguardo”.

