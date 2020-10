Cimiteri, monitoraggio e regole per l’accesso nei prossimi giorni.Predisposta apposita cartellonistica che sarà affissa agli ingressi. “Evitare le ore di punta”

In vista dei prossimi giorni e della crescita nell’afflusso di persone ai cimiteri, l’amministrazione comunale di Sansepolcro invita i cittadini a evitare le ore di punta e di non concentrare le visite solo nella giornata di domenica.

E’ stata predisposta un’apposita informativa che verrà affissa in tutti i cimiteri e che ricorda le regole per accedere: indossare correttamente la mascherina, evitare abbracci e strette di mani, mantenere la distanza di sicurezza, non formare capannelli e assembramenti e seguire i percorsi di entrata e uscita.

Al cimitero del capoluogo, gli addetti si occuperanno di monitorare e dilazionare gli ingressi che saranno solo da Viale Osimo.

Nei cimiteri delle frazioni, saranno le Proloco a fare un servizio di supervisione. L’amministrazione comunale ringrazia i volontari per la loro presenza.

