Lega Umbertide: “La Giunta lavora bene. Per Fratelli d’Italia una crociata a senso unico”

Quella di Umbertide è una Giunta operativa che rispecchia la volontà popolare”. A rispondere al referente territoriale di Fratelli d’Italia Mauro Briganti, che rivendica un posto nell’esecutivo

umbertidese per il suo partito, è la Lega con il segretario cittadino Vittorio Galmacci e il referente provinciale Manuela Puletti.

“Ad Umbertide c’è un assetto che funziona bene e sta dando risposte ai cittadini – si legge nella nota – Grazie al lavoro della Giunta e dell’intera maggioranza, il comune di Umbertide ha fatto da aprifila a

molti altri territori trovando 300 mila euro da destinare ad attività commerciali che hanno subito il lockdown. A questo vanno aggiunti la riqualificazione della zona davanti alle scuole medie, lavori di

bitumatura nel capoluogo e nelle frazioni, la riqualificazione della scuola Monini, la serra destinata ai disabili e molto altro. Senza

sinergia e collaborazione, questi progetti approvati dalla Giunta, all’unanimità, non avrebbero mai visto la luce. Se il referente di Fratelli d’Italia ha proposte significative per il bene di Umbertide prenda appuntamento con il sindaco Luca Carizia, che immagino sarà ben lieto di ascoltarlo e valuterà le sue proposte assieme a tutta la

Giunta. Nel frattempo invitiamo Briganti, dalla storia politica controversa, a lavorare più per il territorio. Se alle prossime elezioni Fdi riesce a prendere più dell’1,7% – conclude la Lega – gli equilibri potrebbero pure essere rivisti, fino ad allora questa uscita di Briganti ha molto il sapore di una inutile crociata per un posto al sole”.

