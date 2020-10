Strade più belle e sicure a Citerna. Sono iniziati in questi giorni, ad opera del Comune, i nuovi lavori di asfaltatura di alcune strade del territorio.

L’Amministrazione comunale ha investito per gli interventi circa 60 mila euro: il primo cantiere è già stato allestito in via del Mulino, meglio conosciuta come “strada del sasso”, ed è prevista per oggi l’ultimazione del tratto.

I lavori proseguiranno, poi, nella strada in località San Romano, in via delle Ginestre e interesseranno, in parte, anche via Ca’ del Benno, per risolvere una problematica di scolo delle acque.

Inoltre, nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la manutenzione delle strade delle periferie rurali.



“Queste opere stradali – spiega il sindaco Enea Paladino – sono il completamento degli interventi iniziati in primavera, che avevano interessato la frazione di Pistrino con il rifacimento degli assi viari comunali (via Volta) e provinciali (via della Libertà) della zona industriale, oltre al tratto della Sp 100 all’altezza di Pistrino di Mezzo e l’ultimo tratto della stessa provinciale nella salita del capoluogo di Citerna. Nel 2020 sono state stanziate copiose risorse comunali per la manutenzione delle nostre strade, alle quali si aggiungono anche i lavori fatti dalla Provincia di Perugia, con la quale la collaborazione è sempre stata molto proficua. L’Amministrazione comunale è cosciente che ancora molto deve essere fatto, ma si inizia ad essere sulla buona strada”.

