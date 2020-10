Viabilità: lavori in corso della Provincia sulla Sp 201. Nuovo manto e segnaletica nel tratto Santa Maria di Sette Montone

Sono in corso da parte della Provincia di Perugia i lavori di bitumatura e rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la SP 201 Montone-Pietralunga. Gli interventi interessano il secondo tratto della suddetta strada, quello che collega Santa Maria di Sette al borgo di Montone.



La notizia arriva dalla consigliera delegata alla Viabilità, Erika Borghesi, che precisa come si tratti di interventi che si avvalgono dei finanziamenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per i quali sono stati impegnati circa 110 mila euro.

“Sono opere attese dalla comunità locale – commenta Borghesi – che vanno ad innalzare il livello di sicurezza per gli utenti della strada. In questo caso l’intervento agevolerà lo scorrimento del traffico, in quanto saranno eliminati alcuni avvallamenti sulla sede stradale. Tempo permettendo, il rifacimento del manto stradale sarà ultimato nel fine settimana e, a completamento del taglio dell’erba effettuato durante l’estate, a breve si procederà anche con l’abbattimento delle piante secche presenti nel suddetto tratto provinciale”.



Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale, che evidenzia l’importanza di questo intervento, non più rinviabile per il territorio. “Una strada – precisa il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi – che riteniamo fondamentale, in quanto è il tratto che porta al capoluogo e lo collega all’arteria principale dell’Umbria. Sapere che il percorso a breve sarà di nuovo funzionale e transitabile in piena sicurezza ci rende molto felici. Auspichiamo che questa fattiva collaborazione e interlocuzione, intrapresa in questi anni tra i due Enti, porti alla sistemazione dei rimanenti tratti di strada provinciale del nostro territorio”.

