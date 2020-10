Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, continua la preparazione, sabato allenamento congiunto con l’InterVolley Foligno

Inizia il settimo micro ciclo dei biancoazzurri di ErmGroup San Giustino. Sono previste due sedute pesi e allenamenti tecnici fino a venerdì mentre sabato pomeriggio il nostro palazzetto ospiterà InterVolley Foligno, per svolgere un allenamento congiunto; ne seguirà uno a settimana per i prossimi cicli di pre-campionato. In questa fase è fondamentale adeguarsi alla situazione in continuo mutamento, nel rispetto di tutte le nuove normative emanate sia della FIPAV che del DPCM. I ragazzi stanno lavorando bene e sono ansiosi di riprendere con il campionato al più presto.

