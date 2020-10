Pallavolo Città di Castello: Enrico Brizzi “i giovani sono disorientati, sta passando il messaggio che le palestre siano luoghi non sicuri, questo non è giusto!”

“Questo nuovo blocco, ci mette in grande difficoltà. E’ difficile spiegare ad un giovane perchè può prendere un mezzo pubblico per recarsi a scuola, ma non può praticare lo sport che ama, sta passando il messaggio che le palestre siano luoghi non sicuri, questo non è giusto! Ci alleniamo ottemperando in modo scrupoloso a tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Abbiamo investito risorse importanti per la sanificazione, ma questo non è servito a nulla. Siamo di nuovo fermi, con il timore che non ci siano le condizioni minime per una ripartenza. Lo sport giovanile è fondamentale, per quanto riguarda l’aspetto del benessere fisico e mentale, non possiamo togliere ai nostri ragazzi la gioia di praticare la disciplina che amano”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati