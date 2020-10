Lega: anche Chiara Parlani rinuncia, si procede a nuova surroga

All’unanimità il consiglio comunale di Città di Castello nella seduta di ,ieri lunedì 26 ottobre 2020, ha approvato la surroga del consigliere della Lega Federico Galizi con Chiara Parlani che è intervenuta ringraziando “i cittadini per la la fiducia a me e alla Lega Nord. Ma per motivi personali e lavorativi non potrei garantire una presenza costante anche se si tratta di pochi mesi e non potrei assolvere al compito affidatomi. Quindi, in accordo con la Lega, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni, lasciando il posto ad un altro militante che meglio di me potrà seguire i lavori del consiglio”.

