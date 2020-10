Guardia di finanza: operazione “bed sharing”: scoperte locazioni in nero, illeciti in materia di immigrazione e sequestri di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, si è conclusa l’operazione “BED SHARING”, che trae origine dal controllo economico del territorio svolto dai Finanzieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nel comune di Montevarchi (AR), anche attraverso l’impiego delle pattuglie “117”.

L’attività delle Fiamme Gialle si è concentrata sullo sviluppo di alcune risultanze emerse nel corso di tali servizi, per possibili casi di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ scattato, così, un dispositivo di controllo, svolto con il prezioso supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Firenze, che ha portato al sequestro di circa 5 grammi tra hashish e marijuana, nei confronti di tre ragazzi, appena ventenni, segnalati alla locale Prefettura, per la detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

I Finanzieri hanno poi rivolto l’attenzione su due unità locali, all’interno di un immobile di pregio, posto nel centro della cittadina valdarnese, concesse in locazione a cittadini di nazionalità straniera, un pakistano ed un indiano. I controlli hanno fatto emergere che, in entrambe le unità, solo un soggetto era regolarmente residente, mentre gli altri coinquilini, 3 per ogni appartamento, pagavano “in nero” una quota mensile al titolare del contratto, realizzando, di fatto, una sub-locazione.

In entrambi i casi, sono state omesse le dovute comunicazioni alle Autorità competenti, sia comunali che di pubblica sicurezza.

Sono scattate, quindi, sanzioni amministrative per l’omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre sono in corso le attività ispettive di natura fiscale, per il mancato versamento dell’imposta di registro.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle valdarnesi rientra nel più vasto ambito della polizia economico-finanziaria, tesa, da una parte, a ripristinare la legalità, nei territori di competenza e, dall’altra, a concorrere nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

