Ci ha lasciato Ivo Coltellini, storico acconciatore di Città di Castello

“Ci ha lasciato un grande artigiano, che per decenni è stato punto di riferimento per generazioni di concittadini con la sua straordinaria bravura nella professione di acconciatore, ma anche un tifernate vero, seppur d’adozione, per l’amore profondo verso la città, il senso di appartenenza alla comunità e lo spirito civico che lo hanno sempre contraddistinto”. Esprimendo “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”, nel giorno in cui si sono svolte le esequie il sindaco Luciano Bacchetta ha ricordato così Ivo Coltellini, l’acconciatore originario di Reggio Emilia che per oltre tre decenni ha vissuto e lavorato a Città di Castello, portando avanti uno storico salone, prima nel rione La Tina e poi nel quartiere di Riosecco. “Con i suoi oltre 60 anni di attività, Ivo era il decano tra i colleghi di Città di Castello e resta un esempio della passione per il mestiere con cui ha lavorato fino all’ultimo nel proprio salone, al fianco del figlio Roberto, ma anche dell’impegno per la professione che ha sempre manifestato in prima linea nella formazione delle nuove leve e nell’associazionismo di categoria”, ha sottolineato Bacchetta.

