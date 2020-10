Emergenza Coronavirus: la Città di Castello Pallavolo femminile settore giovanile annuncia la sospensione momentanea delle attività sportive

In base al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

del 24 ottobre 2020 il Città di Castello – pallavolo femminile – settore giovanile,

COMUNICA

la sospensione momentanea delle attività del proprio movimento pallavolistico femminile, fino alla data del 01 novembre 2020 compresa, in attesa delle decisioni e precisazioni che la FIPAV nazionale emanerà in settimana dopo che avrà analizzato il nuovo DPCM e nel pieno rispetto dei propri regolamenti.

La società tifernate comunicherà prontamente, in settimana, le nuove disposizioni e decisioni federali.

Un’interruzione dell’attività sportiva dolorosa, ma si spera che tutto ciò sia necessario per poter tornare in palestra a fare attività il prima possibile, in sicurezza.

