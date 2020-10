Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, in archivio anche la sesta settimana di preparazione

Si è da poco concluso il sesto micro ciclo di preparazione atletica dei boys biancoazzurri di ErmGroup San Giustino, con Mister Francesco Moretti al palazzetto comunale. L’allenamento congiunto di oggi pomeriggio previsto in casa, insieme alla Sir Safety Perugia, è stato rimandato per motivi tecnico-logistici, legati alla riprogrammazione delle prossime tre settimane di attività, in seguito alla comunicazione ufficiale della FIPAV, che ha previsto lo slittamento dell’inizio dei campionati di serie B a sabato e domenica 21 e 22 novembre.

