Covid-19: annullato lo spettacolo di domani, 25 ottobre, agli Illuminati

A seguito del peggiorare della situazione sanitaria legata alla PandemIa da Covid-19, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha emesso una nuova ordinanza al fine di limitare le occasioni di diffusione del virus, sentito il Ministero della Salute e in coerenza con quanto previsto dal decreto legge che permette alla Regione di adottare misure restrittive rispetto al quadro normativo nazionale in tema di contenimento del contagio Covid.

Tra i provvedimenti presi vi sono tra l’altro….la limitazione a 30 presenti, distanziati e in forma statica, per le cerimonie a carattere istituzionale, non rinviabili, organizzate da pubbliche amministrazioni; il divieto di svolgere attività realizzate da associazione e circoli culturali e similari, all’aperto e al chiuso….” L’ordinanza avrà valore da oggi sino al 14 novembre prossimo, salvo integrazioni dovute all’andamento della situazione epidemiologica.

Pertanto, al fine di tutelare la salute pubblica, lo Spettacolo Teatrale rivolto ai BAMBINI in programma domani a Teatro degli Illuminati (organizzato dalla Compagnia teatrale “Nuvole passeggrere”) è RINVIATO.

