Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino “rinviate causa nuove disposizioni Covid 19, le prime due giornate di campionato”

Su decisione della Federazione Italiana Pallavolo e in base ai contenuti dell’ultimo dpcm in materia di disposizioni anti Covid-19, emanato il 18 ottobre, è stata posticipata di due settimane la partenza dei campionati di Serie B. Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e quindi si comincerà sabato 21 e domenica 22 novembre, con la regolare disputa delle gare della terza giornata, comunque programmata per quel fine settimana. Per ciò che riguarda la ErmGroup Pallavolo San Giustino, inserita nel girone F della Serie B maschile, il campionato prenderà di conseguenza il via alle 17.30 di sabato 21 novembre ad Ancona, in casa della Bontempi Casa Netoip, mentre le due partite rinviate sono quella di Foligno contro la Italchimici (si sarebbe dovuta giocare sabato 7) e quella casalinga contro la Paoloni Macerata di domenica 15 novembre. Slitta quindi a domenica 29 novembre il debutto al palasport della formazione di Francesco Moretti, che alle 17.30 riceverà la Pallavolo Alba Adriatica.

