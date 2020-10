Montone: Covid-19, attivo il centro operativo comunale (COC). Ordinanza del Sindaco per garantire assistenza alla popolazione

Il Comune di Montone, con ordinanza sindacale n. 26 del 21 ottobre, ha disposto l’attivazione del centro operativo comunale C.O.C. per assicurare, nell’ambito del proprio territorio, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Una decisione presa in relazione alla situazione di emergenza nazionale dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e, in ultimo, prorogata con DL 125/2020 fino al 31/01/2021.

In questo modo, grazie alla collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, sarà garantita l’assistenza, attraverso la consegna della spesa e dei medicinali, alle persone certificate positive al virus, interessate dall’ordinanza di isolamento contumaciale e a quelle in isolamento volontario che non hanno possibilità di essere autonome.

I numeri da contattare della Protezione Civile sono i seguenti: 3773541731 – 3333288877.

Anche gli Uffici comunali, con ordinanza n. 27 del 22 ottobre, al fine di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al massimo contenimento della diffusione di contagi da Covid-19 sul territorio comunale, saranno aperti al pubblico solo su appuntamento telefonico.

“L’Amministrazione comunale e tutta la struttura operativa è, ovviamente, a disposizione della popolazione per ogni eventualità che dovesse presentarsi – riferisce la stessa Amministrazione -. Il rispetto delle normative nazionali e regionali è elemento imprescindibile per combattere il virus e tutelare la salute di ognuno”.

