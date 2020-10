Lega Città di Castello “basta polemiche inutili sul Covid hospital”

L’ospedale di Città di Castello non sarà solo “Covid Hospital”. Dopo la conferenza stampa della Presidnete Tesei, l’On. Riccardo Augusto Marchetti assieme al segretario cittadino Giorgio Baglioni e al referente provinciale Lega Manuela Puletti delinea il quadro. “A seguito di un colloquio con l’Assessore regionale alla sanità Luca Coletto – spiega l’On. Marchetti – e come ribadito in conferenza stampa dalla Presidente, possiamo ribadire che l’ospedale tifernate non sarà trasformato in “solo covid” ma all’emergenza sanitaria sarà riservata solo un’ala del nosocomio, per tanto i servizi sanitari , le visite mediche e quant’altro, saranno garantiti. Questo – specifica l’esponente leghista – è il frutto di una ponderata decisione della Giunta regionale che ha individuato altri ospedali come strutture più consone per la gestione dell’emergenza, valutando molte dinamiche tra cui la collocazione geografica, l’accessibilità infrastrutturale, il bacino di utenza e chiaramente le caratteristiche dei nosocomi stessi . Sono in costante contatto con l’assessore Coletto al quale ho anche comunicato le finte e strumentali fantasie che la maggioranza tifernate, anche tramite mezzo stampa, sta alimentando in città, generando inutili e falsi allarmismi circa un ipotetico ospedale tifernate solo covid. Fermo restando che concordo in pieno con la Presidente Tesei, la quale in questa fase di estrema emergenza ha ribadito di mettere da parte gli inutili campanilismi a vantaggio dello spirito di solidarietà e responsabilità che l’intera comunità umbra è chiamata ad assumere, trovo strumentali le illazioni dell’amministrazione che si inventa una crociata a difesa dell’ospedale di Città di Castello quando, in realtà, il “pericolo” non solo non esiste ma non è mai esistito. La maggioranza tifernate farebbe meglio ad occuparsi di problemi che realmente esistono , piuttosto che strumentalizzare così una crisi emergenziale che dovrebbe unire anzichè dividere”

