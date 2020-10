Calcio serie D: rinviata al 18 novembre Flaminia- Tiferno Lerchi 1919, valida per la 5° giornata di campionato

Facendo richiamo alla disposizione-decisione comunicata in data odierna dalla Lega Nazionale Dilettante, si rende noto che la gara Calcio Flaminia- Tiferno Lerchi 1919, valida per la 5° giornata di campionato, è stata rinviata a mercoledì 18 novembre pv ore 14.30.

Le motivazioni del suddetto rinvio sono da rintracciarsi nella richiesta, corredata di documentazione rilasciata da strutture sanitarie locali, in ossequio alle disposizioni indicate dalle Autorità sanitarie, proposta dalla Ssd Calcio Flaminia, così come si evince dalla lettera recapitata alla Società biancorossa.

Appresa la notizia, proseguono regolarmente gli allenamenti dei biancorossi, guidati da mister Nofri Onofri, in vista della prossima gara casalinga prevista per domenica 1 novembre con l’Ostia Mare.

