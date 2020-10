Perdite d’acqua al quadrilatero: Fratelli d’Italia interroga la Giunta

Perdite di acqua al Quadrilatero, interrogazione di Fratelli d’Italia. Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Fratelli d’Italia a Città di Castello nella seduta del consiglio comunale di lunedì 9 ottobre 2020 ha parlato “del problema annoso di Palazzo Gildoni. Anche il Quadrilatero è oggetto di ristrutturazione a sottolineare come tutto quell’intervento fosse affrettato. Stanno emergendo affreschi futuristi molto più preziosi della tinta attuale delle pareti. Le piogge di settembre hanno manifestato le criticità: le convenzioni con il Circolo hanno sottratto disponibilità a vantaggio del comune. Ci sono stati grandi danni che hanno rovinato tutto il parquet del Quadrilatero con un ripristino fatto dal custode del Circolo e non dagli Uffici comunali. Fino a che punto si arriva anche dal punto di vista assicurativo? Da un lato dobbiamo individuare responsabilità nella manutenzione ordinaria, dall’altra dobbiamo rivedere in maniera organica la convenzione con il Circolo”. L’assessore al Patrimonio Monica Bartolini ha riportato che “gli Uffici hanno già riparato il danno. L’intervento è stato tempestivo. Valuteremo tutti i finanziamenti per risolvere questa problematica”. Nella replica Lignani: “Dobbiamo fare in modo che queste cose non si ripetano”. Il sindaco Luciano Bacchetta ha aggiunto: “Il problema era molto circoscritto. Il dirigente Torrini ha risolto tutto per telefono. Il custode è intervenuto ma il tutto era molto banale. Per quanto riguarda il Circolo, il comune ha fatto abbastanza, molto più che nel passato. Quello che è accaduto è un incidente. Sono d’accordo sul fatto che doveva intervenire il Comune. È stata un’emergenza, risolta dal Comune molto velocemente. Sono d’accordo: non deve accadere di nuovo”.

