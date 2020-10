Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello, ottimo test contro Foligno

Città di Castello rende pan per focaccia all’Italchimici Foligno nell’allenamento congiunto del Pala Joan. I ragazzi di Marco Bartolini hanno così vendicato la sconfitta di 7 giorni fa a Nocera ed hanno soprattutto mostrato notevoli miglioramenti sia nell’affiatamento di squadra che nell’attenzione ai singoli fondamentali. L’allenatore tifernate è partito con Ramberti in cabina di regia opposto a Filippo Fuganti Pedoni, Marra e Cipriani in posto 4, Franceschini e Zangarelli al centro mentre Cesari e Cioffi si sono alternati nel ruolo di libero. I primi due set sono stati vinti dalla Job Italia che ha anche saputo recuperare uno svantaggio di 5 punti in avvio di seconda frazione (3-8) ed ha avuto la meglio nel rush finale (25-22). Nel terzo set coach Bartolini ha dato spazio anche ad altri elementi della rosa che hanno tenuto egregiamente il campo.

Mattatore della serata è stato Nico Cipriani, autore di 22 punti totali ed anche capace di destreggiarsi bene in ricezione, ma è da sottolineare anche la performance di uno straripante Zangarelli a muro (per lui ben 6 block in e un ottimo 56% in attacco).

2-1

(25-20/25-22/19-25)

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Ramberti 1, Fuganti Pedoni 9, Cipriani 22, Marra 1, Franceschini 4, Zangarelli 11, Cesari (L), Cioffi L2, Valenti, Pitocchi, Raffanti 2, Celestini, Volpi, Cherubini 1. All. Bartolini.

ITALCHIMICI FOLIGNO: Carbone 9, Guerrini, 2, De Matteis 2, Musco, Pierini, Rossi, Benedetti, Merli 9, Giustini 11, Floris 5, Schippa (L), Spignese (L2), Bregliozzi 2, Battistelli 6. All. Restani.

Note: Città di Castello (b.v. 3, b.s. 7, muri 13, errori 13), Foligno (b.v. 3, b.s. 10, muri 9, errori 8)

