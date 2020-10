Montone: aperte le pre-iscrizioni al doposcuola “#fuoridibanco”. Scadenza domande mercoledì 28 ottobre

A Montone sono aperte le pre-iscrizioni al doposcuola “#fuoridibanco”, rivolto ai bambini della scuola primaria.

Le domande possono essere consegnate al personale docente entro mercoledì 28 ottobre.

In base al numero e alla tipologia delle richieste verrà formulata una proposta definitiva e, successivamente, le famiglie saranno richiamate per un appuntamento dove sarà formalizzata la scheda di iscrizione.

L’inizio delle attività di doposcuola è previsto a partire dal 16 novembre. Il servizio si svolgerà nei locali scolastici messi a disposizione dal Comune di Montone all’interno della scuola primaria ‘Emma Smacchia’, dalle 13 alle 16, il lunedì, mercoledì e venerdì, tenendo conto del calendario scolastico.

Gli spazi saranno organizzati per consentire il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro, cercando di favorire, quando possibile, attività all’aperto.

Oltre alla possibilità di fruire della mensa, tramite l’acquisto di buoni pasto, e del trasporto, saranno proposte attività di potenziamento e consolidamento delle competenze scolastiche: supporto ai compiti, lavoro sul metodo di studio e sullo svolgimento dei compiti, insieme alle attività di Game Training per l’allenamento delle competenze esecutive. Le attività prevedono un coinvolgimento e una collaborazione con gli insegnanti per assicurare continuità educativa. Nel programma anche progetti di musica, teatro, logica e animazione con esperti, in aggiunta al personale educativo, anche in collaborazione con associazioni del territorio.

Ogni famiglia dovrà firmare il modulo che sarà consegnano prima dell’inizio del servizio dove sono elencate le regole educative, comportamentali e gli obblighi in capo al gestore del servizio e ai genitori o tutori.

Al momento della pre-iscrizione bisognerà indicare la modalità di frequenza del servizio e gli orari giornalieri di cui si intende usufruire, al fine di poter organizzare le classi, il personale educativo e gli esperti. Gli interessati potranno scegliere 1, 2 o 3 giorni, con o senza pranzo, e possibilità di trasporto.

