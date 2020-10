Illuminazione pubblica, il mutuo che si paga con i risparmi in bolletta

E’ iniziato l’impegno da consigliere comunale di Simona Bartolo, subentrata a Francesco del Siena dopo la sua nomina ad assessore. La surroga era all’ordine del giorno del consiglio di tre giorni fa. Bartolo è entrata nel gruppo misto. “Accetto questo incarico con grande senso di responsabilità, come forma di rispetto per chi mi ha votato e per l’amore che ho per la nostra città” ha detto la neo consigliera.

L’assise ha dato il benvenuto alla Bartolo, garantendole collaborazione e sostegno. Dai banchi non sono però mancate analisi politiche sulla decisione della consigliera di entrare nel gruppo misto.

Quindi il consiglio comunale ha deciso la sostituzione di Del Siena anche nelle Commissioni: la Bartolo in commissione cultura, Michele Del Bolgia in Commissione bilancio e in Commissione elettorale (oltre che nell’assemblea dell’Unione dei Comuni). Nella Commissione Regolamenti, Del Bolgia sarà sostituito da Giuseppe Torrisi. Infine Francesca Mercati entra in Commissione Urbanistica.

Per le comunicazioni del sindaco, Cornioli ha tracciato un quadro della situazione Covid, sottolineando che in Valtiberina l’incidenza dei casi è la metà rispetto alle altre vallate aretine e che le conseguenze dei provvedimenti presi in questi giorni si vedranno tra 2 settimane. Infine ha raccomandato il massimo rispetto delle regole, ricordando che il virus si prende da chi conosciamo, da chi frequentiamo, quindi “è necessario non abbassare mai la guardia”.

Per quanto riguarda le interrogazioni, la prima è stata quella del gruppo 5 Stelle. La consigliera Giorni ha chiesto al sindaco aggiornamenti sul progetto della pubblica illuminazione e i relativi investimenti, ricordando che i 150 mila euro previsti sono stati poi dirottati sulla scuola Buonarroti. Il sindaco ha riposte che fino a poco tempo fa, la strada del Project Financing era ritenuta la migliore, da un punto di vista finanziario e per il rispetto del patto di stabilità, ma adesso si è presentata l’opportunità di contrarre mutui che saranno ripagati con i risparmi in bolletta e gli uffici stanno già lavorando al bando.

Ha seguito l’interrogazione di Tonino Giunti (Forza Italia) sul posteggio a disco orario del Centro Commerciale Valtiberino e poi quella di Giunti e Rivi (Lega) in merito alla selezione pubblica, per l’affidamento per tre anni del Teatro alla Misericordia, di proprietà comunale, per fini culturali di pubblica utilità.

Il prossimo consiglio comunale, è già stato anticipato, sarà su piattaforma online. Il presidente del Consiglio Lorenzo Moretti ha anticipato che la cerimonia a Bruxelles per la consegna della bandiera a Comune europeo dello sport è stata sostituita con un’iniziativa più sobria e ristretta che si terrà a Roma il 9 novembre.

