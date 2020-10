Guardia di Finanza: Attestavano redditi falsi e non pagavano il ticket sui farmaci e visite mediche specialistiche. Tre persone sanzionate.

L’attività della Guardia di Finanza aretina prosegue senza sosta,

soprattutto in questo particolare momento di crisi, generata

dall’emergenza epidemiologica da covid-19, mirando a contrastare le

forme di illegalità, riguardanti le cosiddette “prestazioni sociali

agevolate”.

In particolare, rientrano in tale contesto i controlli sulle esenzioni

dal pagamento del ticket sui farmaci e sulle visite mediche

specialistiche, riservate ai cittadini in possesso di determinati

requisiti reddituali.

La meticolosa analisi di un ampio novero di posizioni, relative a

soggetti che si sono avvalsi dell’esenzione, ha permesso ai finanzieri

della tenenza di Sansepolcro di concentrare l’attenzione su tre

persone, residenti nei comuni di Anghiari, Pieve Santo Stefano e

Sestino, che hanno effettuato acquisti di prodotti farmaceutici,

nonche’ usufruito di visite mediche specialistiche, beneficiando, in

entrambi i casi, di “sgravio” del ticket, senza averne titolo.

L’incrocio delle informazioni ricavate dalle diverse banche dati con i

documenti acquisiti ha consentito di ricostruire il quadro preciso

delle ripetute violazioni commesse dai tre “furbetti”.

Costoro, attraverso l’autocertificazione, hanno falsamente

attestato la propria situazione reddituale, riuscendo così a

sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento degli importi dovuti in

base alla normativa regionale, modulati in base alla “fascia”

economica di appartenenza.

Nei confronti degli infedeli beneficiari, sono state irrogate sanzioni

amministrative pari al triplo delle somme dovute.

l’attività della Guardia di Finanza, in quest’ottica, mira, da un lato, a

salvaguardare gli interessi finanziari degli enti erogatori, in modo

da evitare sprechi di denaro pubblico, e, dall’altro, a perseguire

obiettivi di “equità sociale”, tutelando la corretta redistribuzione

delle risorse disponibili, a favore di chi ne abbia effettivamente

diritto e bisogno.

