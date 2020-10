Covid 19 a Sansepolcro: Cornioli “Oggi non ci sono nuovi casi positivi nel nostro territorio, registriamo un nuovo guarito”

“Oggi non ci sono nuovi casi positivi nel nostro territorio.

L’altra buona notizia è che il 61enne ricoverato in ospedale è tornato a casa. Ne siamo davvero felici e gli facciamo tanti auguri.

Continuiamo a rispettare le regole. Per noi e per chi ci sta intorno”.

Queste le dichiarazioni del sindaco Cornioli, nel consueto aggiornamanento quotidiano

