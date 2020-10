Città di Castello: Filippo Schiattelli si dimette da Presidente della Quarta Commissione consiliare

Nella giornata di Lunedì 19/10/2020 ho presentato al Presidente del Consiglio ed al Segretario generale le dimissioni da Presidente della Quarta Commissione consiliare.

L’incarico che ho cercato di svolgere al meglio e di cui sono stato onorato mi era stato conferito dalla maggioranza uscita dalle elezioni del 2016.

Ho già sottolineato in Consiglio come questa maggioranza non esista più ma sia oramai, diventata solo di facciata e non di sostanza. Volge al termine la stagione delle troppe promesse non mantenute. (Utilizzo Lascito Mariani per curare i Tifernati nonostante l’emergenza Covid-19, rivalutazione Centro Storico, Piazza Burri, Infrastrutture, incentivi alle imprese, per ricordarne alcune). D’altra parte il Presidente della Commissione è eletto nel seno della medesima maggioranza senza vincoli di appartenenza e le dimissioni sono quindi un atto cui non si può essere costretti visto che è un incarico istituzionale.

Per coerenza e serietà rassegno comunque le dimissioni da Presidente per sottolineare anche quanto infondate siano state certe illazioni al momento della mia candidatura a Presidente del Consiglio e quanto conseguentemente la mia azione politica sia esclusivamente nell’interesse dei cittadini e non di attaccamento alle poltrone.

Il Consigliere comunale

Filippo Schiattelli

