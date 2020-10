Calcio promozione Umbra girone A: Renato Borgo (Montone) “obbiettivo? sarò sincero, finire il campionato nel mese di Aprile”

“Per chi vive il calcio da oltre 40 anni come me e tanti altri appassionati quello che conta, al di là del risultato sportivo, è terminare il campionato ad Aprile, sarebbe un segnale di speranza, per quanto stiamo affrontando fino ad ora detto questo parlando di campo, domenica affrontiamo il Casa del Diavolo, squadra fortemente rinnovata, ma questo conta poco. Sono solidi e fortemente motivati, servirà il miglior Montone per strappare un risultato positivo”

