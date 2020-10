Tela Umbra: Mascherina da “sera” per le grandi occasioni. Dai telai dell’800 esce fuori un capolavoro della tradizione tessile ispirata al momento che il paese sta vivendo

La mascherina ‘Luxury’ di Tela Umbra, si chiama così ed e’ già oggetto di tanti “mi piace” sul web (profilo Instagram in particolare), è realizzata con tessuto in puro lino e filo dorato.

Ogni pezzo è unico, essendo realizzati a mano e quindi è una “Limited Edition”.

“Questa mascherina in particolare essendo stata creata con filo dorato ha una trama diversa da quella tipica in solo lino”, precisano con un pizzico d’orgoglio le socie lavoratrici di Tela Umbra.

“Come si evince dalla foto, non ha il classico motivo a quadretti che si trova spesso sulle nostre tele e questo la rende unica nel suo genere e stile.” “E’ il nostro fiore all’ occhiello, una ulteriore e pregiata specializzazione della produzione che Tela Umbra talvolta propone con temi e progetti particolari con un occhio attento all’attualità”, ha dichiarato il Presidente Pasquale La Gala. Per informazioni ci si può rivolgere a Tela Umbra in Via S.antonio , aperto tutti i giorni tranne il lunedì pomeriggio: aperti anche la domenica con orario del museo

Il costo della mascherina è di €25. Tela Umbra

Il Laboratorio Tela Umbra, fondato nel 1908 dalla baronessa Alice Hallgarten e dal marito Leopoldo Franchetti, è una esperienza storica e produttiva unica al mondo. È l’unico Laboratorio nel quale vengono prodotti artigianalmente manufatti utilizzando lino puro, lavorati su telai manuali di fine ‘800, utilizzando disegni originali di epoca medioevale e rinascimentale. Alice Hallgarten Franchetti, giovane americana innamorata dell’Italia, passa interi pomeriggi camminando nelle campagne, in visita a povere case dove analfabetismo e malattie rendono ancora più difficile una vita già dura. Incontra donne che le narrano degli stenti cui sono costrette le loro famiglie mentre, sedute al telaio, tessono stoffe con arte e perizia tramandate per generazioni. È da quegli incontri che scaturisce la passione che maturerà radicalmente la vita di Alice e di quante la seguiranno nell’impresa. Prende vita, già chiara in lei, l’intuizione di consentire alle madri di esercitare quell’arte come in casa, accanto ai loro bambini; ma questa volta con strumenti efficienti, in un ambiente sano ed organizzato come impresa in grado di sostenersi negli anni. Le sarà allora preziosa, l’amicizia con Maria Montessori e la conoscenza del pensiero di quella giovane pedagoga. Nasce in quel momento, quel particolarissimo esempio di integrazione tra arte ed umanità che ancora oggi vive con il nome di Tela Umbra

