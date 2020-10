Società Rionale PRATO: annullata la tradizionale messa in ricordo dei defunti

“La Società Rionale PRATO, comunica che la tradizionale messa del giorno 23 Ottobre presso la Chiesa di Santo Spirito in Via San Florido a ricordo dei defunti del Rione Prato non sarà celebrata a causa dell’emergenza “corona virus”; pertanto la celebrazione viene rimandata a data da destinarsi.

A tutti i residenti del Rione e a tutti i “prataioli” di ieri e di oggi, la Società Rionale PRATO esterna un rispettoso sentimento a ricordo dei propri defunti.”



Il presidente

Domenico Duchi

