Pietralunga: cambia la Giunta comunale. Entra Valli e Radicchi vicesindaco

Sono stati ridefiniti gli assetti politici e istituzionali della Giunta comunale di Pietralunga.

Dopo le dimissioni presentate lo scorso 12 ottobre dal vicesindaco Francesco Rizzuti, noto professionista cittadino, al quale l’intera Amministrazione rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno ed il grande lavoro fin qui svolto per tutta la comunità, il sindaco Mirko Ceci ha ufficializzato la nuova composizione.

Una decisione arrivata al termine del percorso politico istituzionale intrapreso, che ha visto un serrato confronto con tutti i consiglieri di maggioranza e le forze politiche che sostengono la coalizione.

All’esito dell’indicazione unanime emersa, il primo cittadino ha nominato come nuovo membro della giunta il consigliere Marcello Valli e come suo vice l’attuale assessore ai servizi sociali e al turismo, Federica Radicchi.

Nelle prossime ore si procederà alla ridefinizione delle deleghe degli assessori e dei singoli consiglieri.

