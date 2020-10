Esclusivo Covid 19 a San Giustino: Paolo Fratini “Serve vivere il momento con serenità, rispettando le regole. Come sindaco pronto ad assumermi le mie responsabilità”

“Prima di tutto una precisazione, come sindaco sono pronto ad assumermi le mie responsabilità conosco il territorio che amministro, per questo sono sereno. Ho avuto modo di apprezzare il senso civico e la responsabilità dei miei concittadini, durante il periodo di lock down, sono convinto che insieme ne usciremo più forti di prima. Nessuna ulteriore limitazione, rispetto ai protocolli nazionali e regionali, serve che cittadini e imprese vivano questo momento con serenità, sapendo che l’amministrazione è dalla loro parte. Sono particolarmente soddisfatto di come, in questa fase, procedono i servizi scolastici. Parlo delle mense, dei trasporti, degli accessi ai plessi, delle lezioni in presenza. Tutto si svolge regolarmente, questo mi rende fiducioso, all’atto pratico la scuola è una delle prove più importanti e difficili da affrontare in questa fase. Scuole ma non solo, anche le attività ludiche, sportive e ricreative non mostrano particolari criticità. Un plauso anche ai nostri esercenti, che stanno seguendo con scrupolo la normativa, così come le palestre e la piscina coperta, luoghi di aggregazione che non mostrano destano preoccupazioni al momento detto questo sia chiaro, non saranno tollerate leggerezze e per i trasgressori saranno adottate sanzioni amministrative oltre ai provvedimenti previsti dal codice civile e penale”

