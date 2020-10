Domenica 1 novembre 15:30-17:30. Pinacoteca on the road RAFFAELLO A CITTA’ DI CASTELLO

In occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, PoliedroCultura propone un

percorso per conoscere le opere dell’artista realizzate per Città di Castello.

La visita avrà inizio in Pinacoteca e proseguirà per le vie e le chiese della città.

€ 8,00 a persona

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni:

PoliedroCultura 0758554202 / 0758520656

cultura@ilpoliedro.org

