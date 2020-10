Covid19 ad Anghiari: annullata l’edizione 2020 de “i centogusti dell’appennino”

Visto il nuovo DPCM l’Associazione Pro Anghiari, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha deciso, seppur con grande rammarico, di ANNULLARE la Manifestazione de I CENTOGUSTI DELL’APPENNINO.

“Noi ci avevamo creduto fino all’ultimo e la macchina organizzativa era pressoché pronta ma purtroppo oggi non si possono avere più certezze e vengono cancellate all’improvviso manifestazioni che potevano essere fatte in sicurezza come la nostra, essendo ubicata nelle botteghe del centro storico e non una fiera dentro un capannone. Purtroppo chi organizza è responsabile della sicurezza e preferiamo, per la tranquillità degli espositori, dei visitatori e dei nostri concittadini, fare un passo indietro.” Queste le parole del presidente dell’Associazione Pro-Loco di Anghiari, Piero Calli, a seguito di questa importante decisione.

Sperando che questo periodo passi in fretta vi diamo appuntamento ai prossimi Centogusti dell’Appennino che si terranno, DPCM permettendo, da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre 2021.

