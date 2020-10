Covid 19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi 3 nuovi casi positivi. Purtroppo dobbiamo segnalare anche un decesso. E’ un uomo di 90 anni che era ricoverato al San Donato”

“La Asl Toscana sud est ci ha comunicato 3 nuovi casi positivi nel nostro territorio. Si tratta di una donna di 59 anni (isolamento domiciliare), una donna di 63 anni (isolamento domiciliare), una donna di 86 anni (ricovero in ospedale).

Purtroppo dobbiamo segnalare anche un decesso. E’ un uomo di 90 anni che era ricoverato al San Donato in Malattie Infettive. Alla famiglia va il nostro più sentito cordoglio.

Ricordo che i ricoverati in ospedale sono quindi 3: un uomo di 61 anni, un uomo di 80 anni e la donna di oggi. I guariti sono 16. Gli attualmente positivi sono 25. Il totale dei positivi registrato fino ad oggi, nella seconda fase dell’emergenza, è 42.

Alla luce della situazione che si sta delineando di giorno in giorno, si invitano i cittadini ad uscire solo per lo stretto necessario e ad evitare occasioni conviviali, incontri e tutto ciò che può rappresentare un rischio a livello di diffusione del virus, continuando a rispettare le regole base: lavare le mani spesso, mantenere la distanza fisica e indossare la mascherina. Facciamo ora dei sacrifici, per vedere se riusciamo ad evitare chiusure e divieti più “importanti”.

