Nuova luce a Fighille. Il Comune installa lampioni LED: Paladino e Carlini “Continua l’impegno per rendere le nostre strade sempre più sicure”

A Citerna sono iniziati i lavori per l’installazione di nuovi lampioni LED nelle strade di via Allende, via Gramsci e via del Mulino, nella frazione di Fighille.

“Continua così – afferma il sindaco Enea Paladino – l’opera intrapresa dalla nostra amministrazione, al fine di sostituire tutti i corpi illuminanti del nostro Comune e installarne dei nuovi in località non illuminate”.

“Con l’installazione dei lampioni LED – aggiunge il vicesindaco Paolo Carlini, con delega ai lavori pubblici – portiamo avanti una politica di sostenibilità e tutela dell’ambiente, dando una nuova e migliore luminosità alle nostre strade e, non da ultimo, portando un importante risparmio economico per le casse comunali”.

