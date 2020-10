Tiferno Comics: ultima settimana di mostra “supereroi della qualità”

A pochi giorni dalla sua chiusura, Tiferno Comics con la mostra “Simone Bianchi – Amazing Talent” ha visto la presenza di circa 8.000 visitatori provenienti da ogni parte dello stivale: dalla Calabria alla Lombardia, passando per tutto il Centro Italia, tenendo conto anche del pubblico non pagante, come bambini, scolaresche e portatori di handicap.

Il fine settimana che sta per arrivare – che si concluderà con domenica 25 ottobre – sarà l’ultima occasione per visitare quella che è stata una delle esposizioni dedicate al fumetto più amate di sempre: tantissimi sono infatti i commenti positivi e meravigliati lasciati nei social da chi è venuto appositamente a Città di Castello per ammirare da vicino l’arte di Simone Bianchi e i suoi fantastici supereroi.

Ma è stata anche un’occasione per visitare la città e le sue bellezze storiche, artistiche e culinarie.

L’Associazione Amici del Fumetto, sfidando le difficoltà del momento, ha voluto organizzare la sua 18ma mostra proprio per un duplice scopo: offrire agli appassionati e amanti del fumetto un’esposizione di alta qualità e far scoprire ai turisti e visitatori le bellezze del nostro territorio.

L’Alta Valle del Tevere è la culla di una straordinaria civiltà rinascimentale, ed è per questo che come location è stato scelto il prestigioso Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, simbolo di una storia gloriosa.

Accanto alla storia e alla cultura però, il nostro territorio è caratterizzato dalla produzione enogastronomica e vitivinicola d’eccellenza: raccolta del tartufo, mazzafegati, salumi derivati dalla sapiente lavorazione del maiale, formaggi e mozzarelle, olio, vino, vino santo affumicato, miele e tutta la produzione di verdure a chilometro zero.

Ecco perché gli Amici del Fumetto avrebbero voluto organizzare anche un evento collaterale che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio di sabato 17 ottobre (annullato in seguito alle disposizioni vigenti in materia di covid 19) dal titolo “I supereroi della qualità – prodotti agroalimentari e vitivinicoli dell’Alta Valle del Tevere” che avrebbe dovuto vedere la presenza di 15 stand di produttori locali di prodotti della terra, alimentari e vitivinicoli.

Sarebbero dovuti essere presenti anche spettacolari cosplayers con le vesti dei più grandi supereroi della Marvel: i ragazzi del “Marvel Avengers Team Italia”.

L’evento è stato annullato, ma si è comunque deciso di ospitare i cosplayer della Marvel per farli divenire testimonial di 6 produttori locali scelti a campione tra i tanti dell’Alta Valle del Tevere: “Il Lombrico Felice – Agricoltura Biologica” (Loc. Galliano di Città di Castello), “Apicoltura Ciampelli” (Loc. Verna di Umbertide), “Frantoio Casanova” (Lama di San Giustino), “Cantina Donini” (Loc. Verna di Umbertide), Vinsanto La Soffitta” (Loc. Consuma di Citerna) e “Fattoria Montelupo” (Lerchi di Città di Castello).

Con grande sorpresa dei produttori locali, i noti supereroi hanno dunque fatto visita personalmente a queste realtà territoriali e ai loro proprietari che, oltre a fare loro da ciceroni all’interno delle rispettive aziende, hanno spiegato ai ragazzi come avviene l’intero processo della produzione delle proprie specialità.

Il tutto è stato documentato con dei servizi fotografici che hanno fatto il giro dei social, anche nei canali del Marvel Avengers Team Italia, con la speranza che il nostro territorio e le sue specialità siano viste in tutta la penisola, perché l’Alta Valle del Tevere merita di essere vista, vissuta e gustata.

Tiferno Comics 2020 sta però per volgere al termine e la mostra “Simone Bianchi – Amazing Talent” sarà visitabile per l’ultima volta da giovedì 22 a domenica 25 ottobre con orario 10:00/12:30 e 16:00/19:30.

Costo del biglietto € 5,00; ingresso gratuito fino ai 12 anni.

PER INFO:

366.1894049 – tifernocomics@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati