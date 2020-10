Sport giovanile: Marco Cesaroni (Pallacanestro Tiferno Città di Castello)

“Non voglio nemmeno immaginare un nuovo lock down per lo sport giovanile. Questi ragazzi hanno bisogno di socializzare e secondo il mio modesto punto di vista, negargli la gioia di allenarsi insieme può recare danni, sopratutto a livello psicologico. Li vedo partecipi, rispettosi delle regole dobbiamo lavorare insieme ancora di più se necessario, ma abbiamo l’obbligo morale di mantenere almeno gli standard attuali, lo dobbiamo a loro e alle loro famiglie, sopratutto per i tanti sacrifici fatti negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio”

