Covid-19: il parcheggio del centro di salute dell’Usl Umbria1 di via Vasari continuerà a essere riservato ai tamponi.

Fino al 15 novembre il parcheggio a servizio del Centro di Salute di via Vasari, nel quartiere della Madonna del Latte, continuerà ad essere riservato all’Usl Umbria 1 per l’effettuazione dei tamponi Sars-Cov-2 per l’area dell’Alta Valle del Tevere con la modalità drive-trough (pit-stop). Al fine di garantire la sicurezza per automobilisti e pedoni, nell’area è stata adottata una nuova disciplina della circolazione veicolare finalizzata alla maggiore scorrevolezza del transito dei mezzi a motore. A disporre i provvedimenti, che sono già in vigore, è la nuova ordinanza emessa dal comando della Polizia Municipale, che ha recepito la richiesta formalizzata da parte dell’azienda sanitaria. Per consentire che le operazioni si svolgano con la piena disponibilità dell’area e nelle modalità programmate nel posteggio del Centro di Salute dalle ore 08.00 alle ore 20.00 sono vietate la sosta e il transito (a eccezione dei veicoli autorizzati).

Contestualmente sono stati istituiti il senso unico di marcia in via Vasari, con direzione via De Gasperi, dall’intersezione con via Caravaggio all’intersezione con via De Gasperi; il divieto di accesso su via Vasari all’intersezione con via De Gasperi. A seguito dell’adozione della nuova disciplina del traffico, con apposita segnaletica è stato indicato il percorso che i cittadini prenotati per l’effettuazione dei tamponi Sars-Cov-2 devono seguire per raggiungere il Centro di Salute della Usl 1. Le nuove disposizioni verranno presumibilmente estese fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto

