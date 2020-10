Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi due nuovi casi positivi nel nostro territorio”

“La Asl Toscana sud est ci ha comunicato due nuovi casi positivi nel nostro territorio. Si tratta di una ragazza di 14 anni, contatto di caso, e una donna di 62 anni, entrambe in isolamento domiciliare.

In provincia di Arezzo i nuovi casi di oggi sono 77, sempre numeri alti che non ci devono far prendere alla leggera la situazione. Tuteliamo noi e gli altri rispettando le regole. A domani, un saluto”

Questa la comunicazione apparsa pochi minuti fa sulla pagina Facebook del sindaco Mauro Cornioli

