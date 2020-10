Incidente in via delle crocerossine a Città di Castello. Donna trasportata in ospedale per accertamenti

Alle 10,00 di questa mattina, si è verificato un incidente in via delle crocerossine a CittàdiCastello.

Un autovettura Citroën condotta da una cittadina extracomunitaria uscendo dal distributore con direzione ospedale è entrata in collisione con una Fiat panda che stava percorrendo la stessa arteria in direzione zona industriale.

La conducente della Citroën e stata accompagnata in ospedale dal 118. Sul posto per i rilievi il Corpo di Polizia Municipale tifernate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati