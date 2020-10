Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi si registrano 9 casi di positività. Da oggi torna l’aggiornamento quotidiano”

Cari cittadini,

Dopo il DPCM di ieri non è più possibile abbassare la guardia. Lo abbiamo fatto in questi ultimi mesi, inutile nascondersi. La voglia di normalità era troppo forte, ma non si può più.

Teniamo bene a mente le regole, che nessuno può evitare: ognuno di noi può essere positivo e non saperlo. Il nostro primo pensiero devono essere le persone più fragili, soprattutto gli anziani. Per loro il virus può diventare davvero pericoloso. Tuteliamoli, teniamoli isolati, prendiamo tutti gli accorgimenti possibili.

A livello di scuole, al Borgo per il momento sono in quarantena due classi: una del Liceo classico linguistico e una della scuola materna. Buone notizie invece dall’Artistico: la classe che era in quarantena è rientrata.

Valgono per tutti le cosiddette 3 M: mascherina, mani pulite e metro di distanza. Tutti devono rispettare queste regole, non c’è un’alternativa.

Il virus può interessare chiunque e spesso è difficile anche capire quando avviene il contagio.

Familiari, amici, colleghi di lavoro: chiunque è a rischio e può contagiarci.

Ecco i dati di oggi comunicati dall Asl Toscana sud est relativamente ai nuovi positivi a Sansepolcro. Si tratta di 9 persone:

Bambino di 3 anni in isolamento domiciliare

Uomo di 57 anni in isolamento domiciliare

Donna di 60 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 65 anni in isolamento domiciliare

Ragazzo di 15 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 24 anni in isolamento domiciliare

Uomo di 52 anni in isolamento domiciliare

Donna di 60 anni in isolamento domiciliare

Uomo di 90 anni, ricovero in ospedale.

Da oggi, l’aggiornamento sui casi sarà quotidiano.

A domani, un saluto

