Covid 19 a Citerna: oggi e domani verrà donato dalla Protezione civile, a tutti gli studenti delle scuole elementari e medie, set con 10 mascherine per ogni alunno

Oggi e domani verrà donato a tutti gli studenti delle scuole elementari e medie del nostro Comune un set di 10 mascherine per ciascun alunno.

La consegna sarà fatta ai docenti dal gruppo della Protezione Civile di Citerna.

L’Amministrazione comunale ha deciso di destinare ai ragazzi delle nostre scuole molte delle mascherine che sono state donate al Comune in questi mesi sia dai privati che dalle aziende.

Un segnale importante per sensibilizzare e supportare i ragazzi all’utilizzo delle mascherine non solo durante le lezioni, ma anche in quei contesti della vita quotidiana in cui la protezione è necessaria per contenere la diffusione del Virus.

Grazie ai comportamenti corretti di ognuno di noi, potremo continuare a svolgere le nostre attività quotidiane in sicurezza.

