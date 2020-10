Special Basket arriva a Citta di Castello attraverso il gemellaggio instaurato tra il CIttà di Castello Basket e Dukes Basket Sansepolcro

Questa nuova attività e stata presentata ieri sabato 17 ottobre al palasport di Città di Castello alla presenza dei due Presidenti delle Associazioni sportive degli assessori allo Sport, Massimo MAssetti e ai servizi sociali Luciana Bassini. Responsabile del progetto è Fabrizio Magrini insieme alla moglie Carmen Lang. Istruttori sono Francesco Magrini e Pietro Cardelli. Inummerevoli i partner tra i ragazzi tesserati con la Dukes che hanno partecipato agli eventi Special. Special Basket Dukes Sansepolcro sono stati 2 volte campioni Special di categoria Centro-Sud Italia e nel 2018 Campioni di categoria ai Giochi Nazionali Special Olympics di Montecatini. Da 2 anni sono referenti Special Olympics per la provincia di Arezzo e con il nuovo progetto Castello 2020 Basket abbiamo la volontà e l’opportunità di diventarlo anche per quella di Perugia. L’attività del Castello 2020 Special Basket si terrà al Palasport di Città di Castello tutti i giovedi dalle 15 alle 16,30. Vivo ringraziamento e plauso per l’iniziativa hanno portato ai presenti l’assessore ai servizi sociali Luciana Bassini e l’assessore allo sport del comune di Città di Castello Massimo Massetti. Il progetto prevede lo svolgimento dell’attività sportiva della pallacanestro a favore di atleti “speciali” attraverso la presenza di formatori specializzati sia nell’attività sportiva che sociale. Il gemellaggio tra Città di Castello Basket CDCB presieduto da Sandro Renghi e Dukes Basket Sansepolcro Michele Allegrini ha fatto nascere la nuova associazione sportiva dilettantistica Castello 2020 Basket che ha come scopo mettere insieme le forze per rilanciare l’attività della pallacanestro a Città di Castello e in Alto Tevere e quest’anno ha iniziato la sua attività con il Centro Mini Basket diretto da Paolo Biggio il lunedi e giovedi presso la palestra dell’Istituto Salviani e il gruppo di atleti della prima squadra che militerà nel campionato di Promozione Umbra diretto da Coach Pennacchini con la presenza di atleti di Città di Castello, Sansepolcro, Umbertide.

