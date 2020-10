Dalla prossima settimana l’ufficio Lavori pubblici, l’ufficio Urbanistica e il Suape tornano al terzo piano del Municipio

Saranno l’ufficio Lavori pubblici, l’ufficio Urbanistica e lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) i primi settori che torneranno nel Municipio di Umbertide, interessato negli ultimi anni da interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.E’ infatti in fase di completamento il trasferimento degli uffici sopra riportati dalla sede provvisoria di piazza San Francesco al terzo piano della Residenza Municipale.Gli uffici entreranno nella nuova sistemazione già da lunedì 19 ottobre e a seguito della sistemazione dei materiali e degli hardware saranno pienamente operativi nel corso della settimana. L’accesso all’ufficio lavori pubblici, all’ufficio urbanistica e al Suape sarà sempre in piazza delle Erbe e visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 (così come per tutti gli uffici dell’ente) il ricevimento sarà garantito previo appuntamento telefonico.

“E’ imminente la fine dei lavori presso il Municipio. La parte più consistente delle operazioni è stata completata e mancano alcuni interventi di rifinitura che saranno terminati il prima possibile – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – Il ritorno dell’ufficio Lavori pubblici, dell’ufficio Urbanistica e del Suape al terzo piano della parte del Comune interessata dalle operazioni è un primo passo verso la riapertura complessiva dell’edificio”. Di seguito sono riportati gli orari di apertura al pubblico e i numeri telefonici da contattare:

UFFICIO URBANISTICA E SUAPE

Mercoledì 08.30-13.00Venerdì 08.30-13.00075 9419248 (ing. Lorenzo Antoniucci) -075 9419207 (geom. Carlo Ciarabelli) -075 9419207 (geom. Francesca Tosti) -075 9419207 (geom. Enrico Palazzoli) -075 9419206 (arch. Elena Marcucci) -075 9419235 (arch. Donatella Vitali)

LAVORI PUBBLICIMercoledì 08.30-13.00Venerdì 08.30-13.00075 9419258 (ing. Fabrizio Bonucci) – 075 9419256 (ing. Graziano Scurria) – 075 9419254 (geom. Stefano Tonanni) – 075 9419268 (geom. Luca Montanucci)

