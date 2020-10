Covid 19 a Sansepolcro: Giunti (Forza Italia) “la politica cittadina deve interessarsi dei problemi economici di Sansepolcro che verranno dopo la seconda ondata della pandemia”

Passata l’Estate che tutto sommato a Sansepolcro ha portato , soprattutto ai gestori di bar, ristoranti un buon successo in termini di clienti, ora con la ripresa del contagio e l’avvicinarsi del 31 dicembre, giorno della fine delle casse integrazioni e del blocco dei licenziamenti , ritorneranno sicuramente tanti problemi soprattutto economici. Chiedo come consigliere comunale di ripartire con la precedente esperienza di una cabina di regia tecnico politica,che tenga in considerazione le difficoltà del momento presente, composta dal Sindaco, la Giunta, i capigruppo consiliari (o i loro consiglieri delegati)che chiami in audizione, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo sanitario, socio assistenziale, associazioni locali, mondo del volontariato, e tutti i soggetti ritenuti idonei in base al tema da approfondire, questo allo scopo di fare il punto sulla situazione attuale e sui possibili scenari che si potrebbero venire a creare in città col perdurare dell’emergenza covid. L’atto di indirizzo approvato in sede di Consiglio e relativo alle modalità di risposta del Comune e di tutte le forze politiche alle criticità derivanti dalla crisi epidemiologica da Covid 19 toccava tanti temi e l’attuazione doveva servire alla ripartenza cittadina. Ad oggi molti di questi temi non sono stati affrontati. Occorre quindi riprendere il cammino interrotto. Sono questi i momenti in cui la politica deve prendere a braccetto i cittadini e fare insieme il percorso per risolvere i gravissimi problemi che verranno. Poi in vista delle prossime elezioni amministrative saranno i cittadini a premiare chi secondo loro ha risolto i problemi.

