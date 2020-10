Street Art, il week-end al Borgo è con Zed 1. Il noto artista fiorentino sarà al lavoro tra via Agio Torto e via dei Servi

Zed 1, al secolo Marco Burresi, “trasformerà” il muro vandalizzato che si trova tra via Agio Torto e via dei Servi, grazie alla preziosa collaborazione di Benedetta Matteucci. Inizierà a lavorarci oggi per terminare lunedì.

Zed 1 è un artista polivalente, utilizza tutte le tecniche ma in particolare quella con lo spray e le sue opere sembrano acquarelli. Con lui si concretizza una nuova opera di Street Art, dopo quelle di Ninjaz, Exit Enter, Ache 77, Cento e Deno.

“Si tratta di un lavoro importante, di un cantiere piuttosto grande – precisa l’assessore Marconcini – Quel muro ha infatti bisogno di trovare nuova vita e questo è l’obiettivo del progetto”.

