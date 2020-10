Sansepolcro: Consiglio comunale, i cittadini non potranno essere presenti

In considerazione del nuovo DPCM e dell’aumento dei casi di positività anche nel territorio di Sansepolcro, il consiglio comunale in programma lunedì prossimo 19 ottobre alle ore 20 non sarà aperto alla cittadinanza. La capienza dell’aula, infatti, arriva già al massimo consentito con l’assise e i dipendenti.

Come sempre, però, sarà possibile seguirlo in streaming attraverso il sito www.comune.sansepolcro.ar.it.

