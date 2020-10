Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, allenamento congiunto contro la Sir Safety Perugia di B

Un altro appuntamento è alle porte per i boys di ErmGroup San Giustino, che domani saranno in trasferta a Santa Maria degli Angeli, per svolgere un allenamento congiunto, il terzo di questa prima fase di precampionato, con gli atleti di Sir Safety Perugia, che quest’anno disputeranno in un altro girone (serie B/M). L’allenamento è fissato alle ore 18:45; per tutti coloro che vorranno seguire i biancoazzurri è prevista una diretta sulla pagina facebook Pallavolo San Giustino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati